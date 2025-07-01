Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Свои 20 минут отыграет. Директор купил 15, продал 10 – и курит сигару. В нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн»
Александр Мостовой прокомментировал переход Антона Заболотного в «Спартак».
34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.
«Ничему удивляться не надо. Подписать свободного футболиста... Заболотный помогал в последние годы.
За свою карьеру какие уровни я только не видел! Были те, кто два раза выходил и кубки поднимал. А были классные, но которые ничего не выигрывали. «Спартаку» нужно усиление в атаку.
Заболотный свои 20 минут отыграет. Другое дело, что был спортивный директор – купил 15, продал 10 и ушел, сигару курит.
Давно ясно, что в нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн. На первом месте деньги. Но для количества Заболотный поможет», – сказал Александр Мостовой.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?3032 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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