Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Свои 20 минут отыграет. Директор купил 15, продал 10 – и курит сигару. В нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн»

Александр Мостовой прокомментировал переход Антона Заболотного в «Спартак».

34-летний нападающий перешел в «Спартак», с которым подписал соглашение на один сезон.

«Ничему удивляться не надо. Подписать свободного футболиста... Заболотный помогал в последние годы.

За свою карьеру какие уровни я только не видел! Были те, кто два раза выходил и кубки поднимал. А были классные, но которые ничего не выигрывали. «Спартаку » нужно усиление в атаку.

Заболотный свои 20 минут отыграет. Другое дело, что был спортивный директор – купил 15, продал 10 и ушел, сигару курит.

Давно ясно, что в нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн. На первом месте деньги. Но для количества Заболотный поможет», – сказал Александр Мостовой .

Оправдает ли Заболотный надежды «Спартака»?