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Генсек РФС о Писарском: «Футболист приходит со своими результатами полиграфа – впервые сталкиваюсь. Но для нас это просто бумажка, его показаний достаточно»

Генсек РФС высказался о пройденном полиграфе Владимира Писарского.

30 июня Metaratings сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о том, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Писарский после обвинений прошел проверку на детекторе лжи, который показал, что нападающий «Сочи» не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.

«Когда комитет по этике решит, что какие-то обстоятельства доказаны или не доказаны, тогда будет решение. Насколько понимаю, следующее заседание будет 3 июля.

Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит со своими результатами полиграфа. Это уникальный случай. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Бывает.

Но для нас это просто бумажка. Его показаний достаточно, он все рассказал», – сказал Максим Митрофанов

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoВладимир Писарский (Сычевой)
Р-Спорт
детектор лжи
logoПервая лига
logoСочи
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Митрофанов
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