Жерсон отказал «Зениту» и принял предложение «Аль-Насра». Саудовцы готовы платить хавбеку «Фламенго» в 1,5 раза больше – 8,5 млн евро в год (Жулио Нето)

Переход хавбека «Фламенго» Жерсона в «Зенит» сорвался.

Об этом сообщает журналист Жулио Нето.

По данным источника, 28-летний бразилец принял предложение «Аль-Насра » о контракте до конца 2029 года, сообщив о решении своему окружению. Будущий тренер саудовского клуба Жорже Жезуш лично заинтересован в переходе Жерсона.

Кроме того, «Зенит» не перевел к 30 июня необходимую сумму отступных за игрока в размере 25 млн евро.

Отмечается, что «Аль-Наср» готов платить Жерсону почти в 1,5 раза больше – около 8,5 млн евро в год, тогда как петербургский клуб предложил оклад в размере примерно 6 млн.

На данный момент саудовский клуб ждет разрешения для перевода суммы отступных на счет, который должен быть предоставлен агентами игрока, далее средства будут направлены «Фламенго».

«Зенит», в свою очередь, полагает, что «сделка уже завершена», и продолжает настаивать на переводе денег на счет Жерсона, доверяясь обещанию его отца и агента, а также других посредников, участвующих в сделке.

«Зенит» уведомил «Фламенго» о выплате 25 млн евро отступных за Жерсона и пришлет за хавбеком самолет. Бразилец подпишет контракт на 5 лет в ближайшие дни (Вене Казагранде)