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  • Нагучев о ставочном деле Писарского: «История кристальной тупости. «Сочи» целый год потел, пыхтел, кое-как вышел в РПЛ, а нападающий просто украл все это у партнеров?»
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Нагучев о ставочном деле Писарского: «История кристальной тупости. «Сочи» целый год потел, пыхтел, кое-как вышел в РПЛ, а нападающий просто украл все это у партнеров?»

Роман Нагучев прокомментировал ситуацию с Владимиром Писарским, которого подозревают в ставке на матч со своим участием.

По данным Sport Baza, «Сочи» могут присудить поражение 0:3 в стыке с «Пари НН» и исключить из РПЛ, если подозреваемого в ставке на игру Писарского признают виновным.

«История Писарского – это история кристальной тупости, когда у тебя нет проблем, а ты их придумываешь. Мы-то думали, Володя рок-звезда, а он самый обычный чувак, ничего особенного-то и не умеет. Даже элементарно почиллить от души на свои сочинские миллионы. Мечта же.

Вот и ответ, что стоит какое-нибудь мнение какого-нибудь спортсмена. Ничего не стоит. Некоторые даже не шарят за быт, не то, что за материи повыше. Какие уж тут лидеры мнений.

Пару лет назад из всех утюгов гремела история Тонали и Лукаса Пакета, а Вовке в Тридевятое царство так и не провели интернет. Он не знал, что так нельзя, надо же. В 29 лет-то. Думаю, и электроприборы от него надо бы подальше держать. Незнание тоже может быть силой.

Владимир Писарский волен делать все, что хочет, вы не подумайте, я тоже иногда творил всякую фигню. Но это допустимо до тех пор, пока твои поступки не задевают чужие интересы. В итоге может так статься, что «Сочи» зря целый год играл, потел, пыхтел, кое-как добрался до РПЛ, а теперь, выходит, нападающий просто украл все это у партнеров? К любому виду воровства я не эмпатичен, простите.

Я не знаю, удалился ли Владимир специально, надеюсь, нет! Не представляю, как это доказать, если честно. Но вот у тебя, читатель, есть четыре миллиона рублей, и ты вот так ими распоряжаешься?» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграме.

30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля. РФС начал расследование.

Позже стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
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