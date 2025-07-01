Рэшфорд предпочитает играть за границей в случае ухода из «МЮ». Форвард интересен «Барселоне»
Маркус Рэшфорд не планирует оставаться в Англии.
По информации журналиста The Athhletic Дэвида Орнстейна, 27-летний форвард отдает приоритет переходу за границу, если покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Клуб хочет продать Рэшфорда. Сам игрок не против ухода, Маркус также открыт для варианта с арендой или обменом, если появится подходящее предложение – он хочет бороться за трофеи.
Англичанин вернется к предсезонным тренировкам с «МЮ» 7 июля.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать игрока в это трансферное окно.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Дэвида Орнстейна в Х
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