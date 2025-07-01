Рэшфорд предпочитает играть за границей в случае ухода из «МЮ». Форвард интересен «Барселоне»

Маркус Рэшфорд не планирует оставаться в Англии.

По информации журналиста The Athhletic Дэвида Орнстейна, 27-летний форвард отдает приоритет переходу за границу, если покинет «Манчестер Юнайтед » этим летом.

Клуб хочет продать Рэшфорда. Сам игрок не против ухода, Маркус также открыт для варианта с арендой или обменом, если появится подходящее предложение – он хочет бороться за трофеи.

Англичанин вернется к предсезонным тренировкам с «МЮ» 7 июля.

Ранее сообщалось , что «Барселона » может подписать игрока в это трансферное окно.