«Астон Вилла» объявила об уходе Рэшфорда, Асенсио и Дисаси. Они провели в аренде полгода

Маркус Рэшфорд покинул «Астон Виллу».

Бирмингемцы объявили, что форвард «Манчестер Юнайтед », арендованный зимой, возвращается в свой клуб.

По таким же причинам команду покидают полузащитник Марко Асенсио («ПСЖ ») и защитник Аксель Дисаси («Челси »).

Также уходят вратарь Робин Ольсен и защитник Кортни Хоз – у них истек срок действия контрактов.