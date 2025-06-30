«Астон Вилла» объявила об уходе Рэшфорда, Асенсио и Дисаси. Они провели в аренде полгода
Маркус Рэшфорд покинул «Астон Виллу».
Бирмингемцы объявили, что форвард «Манчестер Юнайтед», арендованный зимой, возвращается в свой клуб.
По таким же причинам команду покидают полузащитник Марко Асенсио («ПСЖ») и защитник Аксель Дисаси («Челси»).
Также уходят вратарь Робин Ольсен и защитник Кортни Хоз – у них истек срок действия контрактов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»
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