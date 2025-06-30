«МЮ» может купить Уоткинса, если Хейлунд уйдет. «Вилла» оценивает форварда в 60 млн фунтов

Олли Уоткинс заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

The Athletic сообщает, что лучший бомбардир «Астон Виллы » включен в шорт-лист на случай ухода Расмуса Хейлунда .

Контакты с футболистом сборной Англии уже были – через посредников. Бирмингемцы оценивают его в 60 млн фунтов.

Отмечается, что возможный переход Уоткинса в «МЮ » обсуждался в ходе переговоров по Маркусу Рэшфорду , но желание последнего играть за «Барселону» поставило на таком варианте крест.

В АПЛ-2024/25 Уоткинс провел 38 игр и забил 16 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .