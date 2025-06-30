«МЮ» может купить Уоткинса, если Хейлунд уйдет. «Вилла» оценивает форварда в 60 млн фунтов
Олли Уоткинс заинтересовал «Манчестер Юнайтед».
The Athletic сообщает, что лучший бомбардир «Астон Виллы» включен в шорт-лист на случай ухода Расмуса Хейлунда.
Контакты с футболистом сборной Англии уже были – через посредников. Бирмингемцы оценивают его в 60 млн фунтов.
Отмечается, что возможный переход Уоткинса в «МЮ» обсуждался в ходе переговоров по Маркусу Рэшфорду, но желание последнего играть за «Барселону» поставило на таком варианте крест.
В АПЛ-2024/25 Уоткинс провел 38 игр и забил 16 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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