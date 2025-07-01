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Глава федерации Курской области: «В Сталинграде и Ленинграде проводились матчи. Да, ситуация была другой, но мы должны показывать, что нас ничем не сломить, не остановить»

Глава федерации футбола Курской области высказался о ситуации в регионе.

Как используется стадион в Курске?

– Стадион «Трудовые резервы» до настоящего момента не использовался под спортивные события. Например, «Авангард» провел свои игры в КФК на стадионе «Олимп». У нас появилась новая команда – «Леидтоги», она проходит лицензирование в РФС сейчас. Заявила стадион «Трудовые резервы», планируют там провести несколько матчей.

А как проводить игры в таких условиях?

– В Сталинграде и Ленинграде проводились матчи. Да, ситуация тогда была другой. Но мы своими действиями должны показывать, что нас ничем не сломить, не остановить.

Естественно, что при проведении игры на стадионе «Трудовые резервы» может быть объявлена воздушная тревога, опасность атаки БПЛА – нужно будет остановить матч, – сказал глава федерации футбола Курской области Юрий Князев.

Глава федерации Курской области: «Пострадали очень многие спортивные объекты, футбольные поля. 8 районов находятся на границе – говорить о спортивной деятельности не приходится»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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