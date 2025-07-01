Глава федерации Курской области: «Пострадали очень многие спортивные объекты, футбольные поля. 8 районов находятся на границе – говорить о спортивной деятельности не приходится»
Глава федерации футбола Курской области оценил состояние инфраструктуры в регионе.
«Пострадали очень многие спортивные объекты, в том числе и футбольные поля.
Например, в Рыльске прямо в центр футбольного поля был прилет еще в 2022 году. Рядом с полем находится спортивно-оздоровительный комплекс, его задело осколками.
Стараемся восстановить по мере возможности.
Восемь районов Курской области находятся на границе – говорить о какой-то спортивной или культурной деятельности не приходится, – сказал глава федерации футбола Курской области Юрий Князев.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости