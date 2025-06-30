Филипе Луис о вылете «Фламенго» с КЧМ: «Наш план сработал, но «Бавария» была лучше и заслуживала победы. В Европе лучшие игроки, мы играли против футбольной элиты»

Филипе Луис отметил уровень европейских команд после поражения от «Баварии».

«Фламенго» вылетел с клубного чемпионата мира, уступив «Баварии» (2:4) в 1/8 финала.

«Они оказывают огромное давление. Они атакуют ввосьмером, а то и вдесятером. Они заслуживали победы.

Наш план сработал, мы смогли оказать давление и создать голевые моменты, но они были лучше. Мы играем против футбольной элиты. Если бы Винисиус Жуниор не перешел в «Реал », у нас был бы лучший игрок мира.

Они [южноамериканские игроки] стремятся в элиту. Если бы мы победили и выиграли бы турнир, это не изменило бы реальность – это команды высокого класса. В наших командах много бразильцев, но у них [европейских команд] лучшие игроки. Это факт», – сказал главный тренер «Фламенго ».