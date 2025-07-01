Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл на КЧМ – 3:4 «Аль-Хилалю». До этого было 11 побед в 11 матчах и 4 трофея с 3 разными клубами

«Ман Сити» сенсационно вылетел с КЧМ, проиграв «Аль-Хилалю» (3:4 доп. вр.) в 1/8 финала.

Пеп Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл на клубном чемпионате мира. До этого тренер «Сити» выиграл на КЧМ все 11 матчей, завоевав 4 трофея с 3 разными клубами: в 2009 и 2011 годах с «Барселоной», в 2013-м с «Баварией» и в 2023-м с «Ман Сити».

Букмекеры почти не сомневались в том, что «Сити» выбьет «Аль-Хилаль» – на проход «горожан» давали коэффициент 1.10, что соответствовало вероятности в 90%. Выход саудовского клуба в 1/4 финала оценивался в 7.00.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис