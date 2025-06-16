«Галатасарай» предложил «Интеру» 30 млн евро за Чалханоглу, миланцы хотят 40+ млн (Corriere dello Sport)
«Интер» получил от «Галатасарая» предложение о трансфере Хакана Чалханоглу.
Стамбульский клуб предложил за 31-летнего полузащитника сборной Турции 30 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
Миланский клуб оценивает Чалханоглу более чем в 40 млн. «Галатасарай» намерен подписать игрока, который с детства болеет за стамбульцев.
В сезоне-2024/25 Чалханоглу забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах Серии А. Его подробная статистика выступлений – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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