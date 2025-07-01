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  • Пеп о 3:4 с «Аль-Хилалем»: «Сити» позволил им преуспеть в переходных фазах, но и сам создал много моментов и в целом провел хороший матч. У меня ощущение, что команда в порядке»
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Пеп о 3:4 с «Аль-Хилалем»: «Сити» позволил им преуспеть в переходных фазах, но и сам создал много моментов и в целом провел хороший матч. У меня ощущение, что команда в порядке»

Пеп Гвардиола оценил поражение от «Аль-Хилаля» (3:4 доп. вр.) в 1/8 финала КЧМ.

«На стадии плей-офф все матчи тяжелые. Мы позволили им преуспеть в переходных фазах, но и мы сами создали много моментов и в целом провели хороший матч.

Жаль, что так вышло. Мы находились в таком хорошем месте, и я не могу не поблагодарить персонал и игроков за то, как они тренировались и готовились – они отдали все силы.

Мы много атаковали, но Буну (вратарь «Аль-Хилаля» – Спортс”) делал невероятные сэйвы. Больше сказать нечего.

У меня ощущение, что команда в порядке, но мы едем домой, и теперь пора отдохнуть, восстановиться ментально – и вернуться к следующему сезону», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт «Ман Сити» в Х
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