Кулибали о 4:3 с «Ман Сити»: «Аль-Хилаль» сыграл очень надежно в обороне и реализовал все моменты против одной из лучших команд в мире»

Калиду Кулибали оценил победу над «Ман Сити» (4:3 доп. вр.) в 1/8 финала КЧМ.

«Мы знали, что матч против одной из лучших команд в мире будет тяжелым. Мы хотели показать свои идеи, талант, силу, и, думаю, мы провели очень хороший матч.

Мы сыграли очень надежно в обороне, а в атаке реализовали все моменты, так что мы можем быть довольны», – сказал защитник «Аль-Хилаля».