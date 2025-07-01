Кулибали о 4:3 с «Ман Сити»: «Аль-Хилаль» сыграл очень надежно в обороне и реализовал все моменты против одной из лучших команд в мире»
Калиду Кулибали оценил победу над «Ман Сити» (4:3 доп. вр.) в 1/8 финала КЧМ.
«Мы знали, что матч против одной из лучших команд в мире будет тяжелым. Мы хотели показать свои идеи, талант, силу, и, думаю, мы провели очень хороший матч.
Мы сыграли очень надежно в обороне, а в атаке реализовали все моменты, так что мы можем быть довольны», – сказал защитник «Аль-Хилаля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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