  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кулибали о 4:3 с «Ман Сити»: «Аль-Хилаль» сыграл очень надежно в обороне и реализовал все моменты против одной из лучших команд в мире»
8

Кулибали о 4:3 с «Ман Сити»: «Аль-Хилаль» сыграл очень надежно в обороне и реализовал все моменты против одной из лучших команд в мире»

Калиду Кулибали оценил победу над «Ман Сити» (4:3 доп. вр.) в 1/8 финала КЧМ.

«Мы знали, что матч против одной из лучших команд в мире будет тяжелым. Мы хотели показать свои идеи, талант, силу, и, думаю, мы провели очень хороший матч.

Мы сыграли очень надежно в обороне, а в атаке реализовали все моменты, так что мы можем быть довольны», – сказал защитник «Аль-Хилаля».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoАль-Хилаль
logoКалиду Кулибали
logoМанчестер Сити
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аль-Хилаль» вышел в 1/4 финала КЧМ, «Интер» – нет. Индзаги покинул миланцев и возглавил саудовский клуб в начале июня
11сегодня, 04:37
«Аль-Хилаль» сыграет с «Флуминенсе» в 1/4 финала клубного ЧМ 4 июля
63сегодня, 04:00
«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилалю» (3:4) в 1/8 финала КЧМ. У Маркоса Леонардо дубль, Малком и Холанд тоже забили
163сегодня, 03:47
Главные новости
Жерсон отказал «Зениту» и принял предложение «Аль-Насра». Саудовцы готовы платить хавбеку «Фламенго» в 1,5 раза больше – 8,5 млн евро в год (Жулио Нето)
4821 минуту назад
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Реал» против «Ювентуса», «Боруссия» сыграет с «Монтерреем», «Ман Сити» уступил «Аль-Хилалю» Малкома в овертайме
176142 минуты назад
Скандал со ставкой Писарского, Медведев вылетел с «Уимблдона», «Ман Сити» и «Интер» – с КЧМ, Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо», «Зенит» пришлет самолет за Жерсоном и другие новости
1349 минут назад
Пеп о 3:4 с «Аль-Хилалем»: «Сити» позволил им преуспеть в переходных фазах, но и сам создал много моментов и в целом провел хороший матч. У меня ощущение, что команда в порядке»
55сегодня, 05:48
Братский кубок. ЦСКА против «Партизана»
43сегодня, 05:26
«Чисто из офиса пуляет на тотальном расслабоне». Про кого из футболистов так сказали в комментариях Спортса’’?
сегодня, 05:00Тесты и игры
«Спартак» отдаст Зиньковского в аренду в «Сочи» на сезон (Иван Карпов)
30сегодня, 04:50
«Манчестер Сити» проведет 2025 год без трофеев. Клуб вылетел с КЧМ в 1/8 финала
111сегодня, 04:17
«Аль-Хилаль» сыграет с «Флуминенсе» в 1/4 финала клубного ЧМ 4 июля
63сегодня, 04:00
«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилалю» (3:4) в 1/8 финала КЧМ. У Маркоса Леонардо дубль, Малком и Холанд тоже забили
163сегодня, 03:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
7 минут назад
«Спартак» из-за Абены потерял год. Было сразу видно, что он не уровня РПЛ. Клуб не приобрел добротного защитника». Шикунов об уходе игрока
1359 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» сыграют с «КАМАЗом»
сегодня, 05:02
«Аль-Хилаль» вышел в 1/4 финала КЧМ, «Интер» – нет. Индзаги покинул миланцев и возглавил саудовский клуб в начале июня
11сегодня, 04:37
Агент Захаряна: «Возвращение Арсена в РПЛ невозможно. Даже намеков нет на уход из «Сосьедада». Он хочет играть в Ла Лиге»
22сегодня, 03:07
Александр Мостовой: «Если бы Кордоба перешел в «Спартак», «Краснодар» не стал бы чемпионом, а Мусаева не признали бы лучшим тренером»
20сегодня, 02:36
Киву о вылете «Интера» с КЧМ: «Флуминенсе» был свежее и острее. Я не увидел нужного настроя, мы не справлялись с их интенсивностью и высоким прессингом»
5сегодня, 01:25
«Бавария» простилась с уходящим в «Галатасарай» Сане: «Ты добился больших успехов за 5 лет»
13вчера, 20:55Фото
«Балтику» покинули Лисакович, Терентьев, Чернов и Исаенко
4вчера, 19:41
Товарищеский матч. «Акрон» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы
вчера, 17:20