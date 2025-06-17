Колыванов против перехода Кисляка в «Фенербахче»: «Один уехал в «Сосьедад», и что с ним стало? Два года на помойку – Захарян растворился, хотя подавал огромные надежды»

Игорь Колыванов не в восторге от возможного отъезда Матвея Кисляка в Турцию.

«Мне будет жаль, если Кисляк покинет РПЛ . Он здорово выстрелил в первый год. Если ЦСКА нужны финансы, продавать его надо не за миллион, а за хорошие деньги. Будет ошибкой отдавать такого футболиста, который только в начале своей карьеры. Возможно, через два года он станет звездой – и ЦСКА будет кусать локти.

У нас уже один уехал в «Реал Сосьедад », и что с ним стало? Два года выброшены на помойку – Захарян растворился, хотя подавал огромные надежды.

Я бы на месте Кисляка не поехал в турецкий чемпионат – там все не так. Там другая культура и больше грубого футбола. У больших команд задача выйти в Лигу чемпионов, поэтому там сумасшедшая конкуренция. А если он присядет, то через два года будет локти кусать и поедет обратно в ЦСКА.

А в России он стал лидером центра полузащиты армейцев. Ему всего 19 лет, я бы подождал», – сказал бывший нападающий «Болоньи».