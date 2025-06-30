Даку продлил контракт с «Рубином» до 2029-го и будет получать 3 млн евро в год (Иван Карпов)

Мирлинд Даку останется в «Рубине».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что форвард продлил контракт с казанским клубом до 2029 года. Футболист сборной Албании будет получать 3 млн евро в год.

За два сезона в Мир РПЛ Даку забил 25 голов в 54 матчах. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .