Даку продлил контракт с «Рубином» до 2029-го и будет получать 3 млн евро в год (Иван Карпов)
Мирлинд Даку останется в «Рубине».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что форвард продлил контракт с казанским клубом до 2029 года. Футболист сборной Албании будет получать 3 млн евро в год.
За два сезона в Мир РПЛ Даку забил 25 голов в 54 матчах. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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