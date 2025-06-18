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  • Орлов о срыве трансфера Даку: «Он усилил бы «Зенит», но что поделать. Атака укомплектована, Лусиано не слабее Мирлинда, на мой взгляд»
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Орлов о срыве трансфера Даку: «Он усилил бы «Зенит», но что поделать. Атака укомплектована, Лусиано не слабее Мирлинда, на мой взгляд»

Геннадий Орлов прокомментировал несостоявшийся трансфер Мирлинда Даку в «Зенит».

Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб не смог согласовать с форвардом «Рубина» условия контракта.

«Даку не перейдет в «Зенит». Трансфер не состоится. По каким причинам, мне сложно сказать. Это уже, что называется, внутренняя кухня клуба. Конечно, он усилил бы питерцев. Качественный форвард! Его игра за «Рубин» говорит сама за себя. Но что поделать.

В «Зените» есть Лусиано. На мой взгляд, он не слабее Даку. Они сопоставимы по уровню. Есть сильные фланги. Луис Энрике сразу пришелся ко двору. Педро набирает, растет как на дрожжах. Так что, в принципе, атакующая линия сине-бело-голубых укомплектована.

Считаю, после перехода Соболева Кассьерра потерялся. Стал получать меньше игрового времени. Это проблема. Но тут уже решать тренерам. Им нужно самим определиться, как совместить всех на поле, кого оставлять в запасе, кого выпускать», – сказал комментатор.

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ПортуПорту
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoГеннадий Орлов
logoЛусиано Гонду
logoЛуис Энрике Андре
logoАлександр Соболев
logoРубин
logoМатео Кассьерра
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoМирлинд Даку
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