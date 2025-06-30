Неймар о любви к футболу: «Она со мной до конца. Желание играть – вот что движет мною каждый день, заставляет просыпаться и тренироваться»
Неймар рассказал о любви к футболу.
«Мною движет любовь, которую я по-прежнему испытываю к футболу. Желание играть, быть на поле – вот что движет мною каждый день, заставляет просыпаться и тренироваться. Любовь, которую я испытываю к футболу, никогда не иссякнет, она останется со мной до конца моих дней.
В какой-то момент из-за того, что я не смогу больше играть, не смогу выступать так, как этого хочется, это желание начнет пропадать. Но до тех пор, пока у меня есть желание играть в футбол, тебе придется делить меня с ним, дорогая», – сказал форвард «Сантоса» Бруне Бьянкарди, своей спутнице.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости