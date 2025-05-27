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  • Карвахаль получил Золотую медаль сообщества Мадрид. Глава региона в шутку отметила, что у Дани «больше титулов ЛЧ, чем у «Барселоны» за всю ее историю»
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Карвахаль получил Золотую медаль сообщества Мадрид. Глава региона в шутку отметила, что у Дани «больше титулов ЛЧ, чем у «Барселоны» за всю ее историю»

Даниэль Карвахаль получил награду от правительства сообщества Мадрид.

Защитник «Реала» был награжден Золотой медалью автономного сообщества Мадрид. Он назвал это «большой честью».

Футболист похвалил Мадрид как «фантастическое место для жизни, которое никогда не перестает расти и никогда не достигает своего предела». Он также отметил, что «гордится тем, что он из Мадрида и несет этот флаг по всему миру».

Карвахаль признал, что сделать столь успешную карьеру «было бы невозможно» без президента «Реала» Флорентино Переса, который присутствовал на мероприятии. 

Награду игроку вручила председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Она подчеркнула «великодушие и скромность» Даниэля и сказала, что он заслужил «почетное место в истории испанского спорта».

Глава региона в шутку отметила, что у Карвахаля «больше титулов Лиги чемпионов, чем у «Барселоны» за всю ее историю».

Медаль автономного сообщества Мадрид – награда, вручаемая людям или организациям за заслуги перед этим регионом в любой сфере деятельности.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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logoДаниэль Карвахаль
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