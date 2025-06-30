Абрахам переходит в «Бешикташ» из «Ромы» за 20 млн евро
Тэмми Абрахам продолжит карьеру в «Бешикташе».
Турецкий клуб договорился с «Ромой» о трансфере английского нападающего, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро. Абрахам согласился на переход, игрок готовится вылететь в Турцию.
Прошлый сезон 27-летний форвард провел в «Милане» на правах аренды. В Серии А он сыграл 29 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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