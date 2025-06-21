«Милан» предложил 16+4 млн евро за Герру. «Валенсия» отказала и хочет около 30 млн за хавбека (As)
«Милан» предложил «Валенсии» 16+4 млн евро за Хави Герру.
По информации As, испанский клуб отклонил запрос и потребовал около 30 миллионов евро за 22-летнего хавбека. От этой суммы 30% получит «Вильярреал», из молодежной команды которого Герра перешел в 2019 году.
Отмечается, что «Милан» серьезно настроен на покупку и готовит второе предложение.
В минувшем сезоне Герра провел за «Валенсию» 36 матчей в Ла Лиге, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Сейчас полузащитник выступает за сборную Испании на молодежном чемпионате Европы.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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