«Спартак» выплатит Абене 150 тысяч евро за расторжение контракта (Metaratings)
Стала известна сумма компенсации «Спартака» Миенти Абене за разрыв контракта.
В понедельник московский клуб объявил об уходе 30-летнего защитника. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона.
По информации Metaratings, за расторжение контракта «Спартак» выплатит Абене 150 тысяч евро. Зарплата футболиста в клубе, как сообщается, составляла 700 тысяч евро в год.
В прошедшем сезоне Абена провел 7 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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