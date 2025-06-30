«Спартак» выплатит Абене 150 тысяч евро за расторжение контракта (Metaratings)

Стала известна сумма компенсации «Спартака» Миенти Абене за разрыв контракта.

В понедельник московский клуб объявил об уходе 30-летнего защитника. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона.

По информации Metaratings, за расторжение контракта «Спартак » выплатит Абене 150 тысяч евро. Зарплата футболиста в клубе, как сообщается, составляла 700 тысяч евро в год.

В прошедшем сезоне Абена провел 7 матчей в Мир РПЛ , не отметившись результативными действиями. С его статистикой можно ознакомиться здесь .