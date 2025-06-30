Булыкин против медийных клубов в Кубке России: «Тогда из ЛФЛ, мини-футбола тоже можно прийти.  Сомнительная популяризация – то, что творится в Медиалиге, вряд ли будет чем-то полезно»

Дмитрий Булыкин выступил против участия медийных клубов в Кубке России.

Ранее стало известно , что по решению исполкома РФС в следующем розыгрыше FONBET Кубка России сыграют три медийных команды – «Амкал», 2Drots и победитель или финалист шестого сезона Winline Медиалиги.

«Я считаю, что такого не должно быть. Тогда команды из ЛФЛ тоже могут попроситься поиграть. Из мини-футбола тоже прийти, тем более у них есть статус профессиональных клубов. Честно говоря, сомнительная популяризация футбола идет. И даже больше – раскручивание Медийной лиги, которая не является профессиональной составляющей футбола.

Думаю, это последствия соцсетей и популярности разных команд, блогеров. Многие сейчас стремятся к тому, чтобы быть популярными среди блогеров, молодежи. Но то, что творится в Медиалиге, вряд ли будет хорошо для профессионального футбола и чем-то полезно», – сказал бывший нападающий сборной России.