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Филипе Луис о Симеоне: «Он лучший тренер в истории «Атлетико», который вдохновил игроков пойти по его стопам. Моя цель – однажды работать в Европе на самом высоком уровне»

Филипе Луис рассказал, что вдохновляется Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фламенго» может возглавить «Атлетико», если Симеоне решит покинуть свою должность.

– Этот [клубный] чемпионат мира – шаг вперед в вашем развитии?

– Ну, я очень четко представляю, как должна играть моя команда, как я хочу видеть своих игроков на поле, какова модель игры... Я очень четко представляю все это и как я буду работать, чтобы этого достичь. Теперь цель на будущее – быть очень счастливым здесь, в клубе, где я закончил игровую карьеру, в клубе, который дал мне возможность тренировать. Это ответственность, и сейчас у нас все хорошо, и мы усердно работаем.

– Что касается Чоло, нет ли на горизонте «Атлетико»?

– Симеоне – лучший тренер в истории «Атлетико», и он будет там столько, сколько захочет.

– Вы с ним недавно говорили?

– Да, мы говорили во время этого клубного чемпионата мира. Мы всегда разговариваем. Я задаю ему много вопросов.

– В Испании вас считают отличным тренером. Видите ли вы себя в Европе?

– Да, без сомнений. Моя цель – однажды вернуться [работать] в Европу на самом высоком футбольном уровне. Но в любом случае, у меня есть огромная приверженность к игрокам и «Фламенго». Мы усердно работаем и мы счастливы.

Габи в «Сарагосе», Годин хочет тренировать, Торрес в резервной команде «Атлетико»... Много красно-белых на скамейке запасных.

– И Арда Туран в донецком «Шахтере». В конце концов, как я уже сказал, Чоло изменил нашу жизнь, наш образ мышления, он дал нам очень много... Симеоне вдохновил нас пойти по его стопам. Он был, без сомнения, одним из моих величайших вдохновителей, – сказал главный тренер «Фламенго», игравший за «Атлетико» в прошлом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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