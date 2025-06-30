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Президент генассамблеи «Спортинга» о Дьокереше: «Это фантастический игрок. Клуб ценит его с точки зрения рынка – если хотите, платите, но справедливую стоимость, а не гроши»

Президент генассамблеи «Спортинга» высказался о ситуации с Виктором Дьокерешем.

Ранее президент «Спортинга» Фредерику Варандаш заявил, что клуб не готов продать нападающего за 70 млн евро. Позднее сообщалось, что футболист остался недоволен последними заявлениями президента и не хочет возвращаться в команду.

«Это наш актив. Я помню, что Дьокерешу не хватило всего одного очка, чтобы стать лучшим бомбардиром Европы. И мы имеем дело с центральным нападающим, тем, кто забивает голы, кто, скажем так, олицетворяет праздник футбола. Забивая голы, он подарил нам праздники, которые мы все помним. Он фантастический игрок, без сомнений.

«Спортинг», как сказал президент Фредерику Варандаш, должен ценить его как игрока и не позволять никому недооценивать его с целями, которые чужды интересам как «Спортинга», так и самого Дьокереша. Он сам должен чувствовать, что «Спортинг» также ценит его с точки зрения рынка, даже по сравнению с другими примерами.

Если хотите, платите, но платите правильную и справедливую стоимость, а не гроши, потому что мы больше не живем на гроши. К счастью, мы достаточно прочны, чтобы противостоять атакам рынка», – заявил Жоау Пальма.

Президент «Спортинга» о Дьокереше: «Виктор может уйти, если только у него не худший агент в мире. Кунью и Мбемо продали примерно за 70 млн евро, хотя они не обладают тем же качеством»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
возможные трансферы
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Фредерику Варандаш
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