Дуран о Роналду после дубля португальца «Аль-Рияду»: «Такого, как он, больше никогда не будет👑»

Джон Дуран высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Аль-Наср » победил в 27-м туре лиги Саудовской Аравии «Аль-Рияд» благодаря дублю 40-летнего португальца – 2:1.

«Такого, как он, больше никогда не будет👑🔥», – написал футболист «Аль-Насра» под постом Роналду в соцсетях после игры.

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