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Дуран о Роналду после дубля португальца «Аль-Рияду»: «Такого, как он, больше никогда не будет👑»

Джон Дуран высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» победил в 27-м туре лиги Саудовской Аравии «Аль-Рияд» благодаря дублю 40-летнего португальца – 2:1. 

«Такого, как он, больше никогда не будет👑🔥», – написал футболист «Аль-Насра» под постом Роналду в соцсетях после игры.

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Опубликовано: Sports
Источник: CristianoXtra
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoДжон Дуран
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