Дуран о Роналду после дубля португальца «Аль-Рияду»: «Такого, как он, больше никогда не будет👑»
Джон Дуран высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» победил в 27-м туре лиги Саудовской Аравии «Аль-Рияд» благодаря дублю 40-летнего португальца – 2:1.
«Такого, как он, больше никогда не будет👑🔥», – написал футболист «Аль-Насра» под постом Роналду в соцсетях после игры.
Опубликовано: Sports
Источник: CristianoXtra
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