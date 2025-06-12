Дуран может уйти из «Аль-Насра» в аренду из-за личных проблем, сказавшихся на его игре. Форварда подписали зимой за 77+13 млн евро
Джон Дуран может покинуть «Аль-Наср».
По информации Al Riyadiyah, есть сомнения в том, что нападающий останется в клубе в следующем сезоне. Дуран может уйти в аренду из-за личных проблем, которые сказались на его игре и ментальном состоянии.
Сообщается, что в аренде колумбийца заинтересованы несколько клубов. Окончательное решение ожидается в ближайшие дни.
Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии 21-летний форвард отметился 8 голами. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Al Riyadiyah
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