Месси после 0:4 с «ПСЖ» на КЧМ: «Интер Майами» уходит с гордостью, решив задачу выхода в 1/8 финала. Теперь сосредоточимся на МЛС»

Лионель Месси подвел итоги выступления «Интер Майами» в клубном ЧМ.

«Клубный чемпионат мира завершился для нас поражением (0:4) от действующего победителя Лиги чемпионов. В «ПСЖ » есть люди, которых я ценю и был рад снова увидеть.

Мы уходим с гордостью, решив задачу выхода в 1/8 финала. Теперь сосредоточимся на МЛС и на всем, что будет дальше», — написал форвард «Интер Майами ».