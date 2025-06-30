Профсоюз французских игроков: «КЧМ американцам так же безразличен, как их первый гамбургер, и не только им. Если «ПСЖ» дойдет до финала, у него будет лишь 2 недели на подготовку к сезону»

Национальный союз профессиональных футболистов недоволен графиком «ПСЖ».

«Представим, что этот бесконечный сезон сложится для «ПСЖ » удачно и команда сыграет свой 65-й матч 13 июля в Нью-Йорке, где пройдет финал клубного чемпионата мира – турнира, который американцам так же безразличен, как их первый гамбургер… И они не единственные!

Тогда у Луиса Энрике будет всего две недели на подготовку команды к старту чемпионата…

Неясно, как и почему парижане не получат положенные им три недели полного отдыха, в которых они в этом году нуждаются больше, чем когда-либо.

Задержка в подготовке наверняка беспокоит и Дидье Дешама в преддверии двух отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года, ведь многие игроки «ПСЖ» являются членами сборных…

Что скажете, господин Инфантино ?» – говорится в заявлении.