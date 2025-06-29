  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Профсоюз французских игроков про клубный ЧМ: «Находясь в башне из слоновой кости, Инфантино не заботится о футболистах. Он пренебрегает их здоровьем ради лишних долларов»
31

Профсоюз французских игроков про клубный ЧМ: «Находясь в башне из слоновой кости, Инфантино не заботится о футболистах. Он пренебрегает их здоровьем ради лишних долларов»

Национальный союз профессиональных футболистов раскритиковал клубный ЧМ.

«Абсурдность ситуации очевидна для всех, кроме, разумеется, Джанни Инфантино и его свиты. Находясь на вершине своей башни из слоновой кости, которую он таскает по всему миру, президент ФИФА не заботится о судьбе главных действующих лиц игры, хотя «его» клубный чемпионат мира доказывает, вплоть до абсурда, что этот разрушительный беспредел пора остановить.

Он пренебрегает физическим и ментальным здоровьем игроков ради лишних долларов, попирая, а то и вовсе игнорируя коллективные соглашения, которые во многих странах предусматривают обязательный трехнедельный отдых для футболистов между сезонами.

UNFP, как и FIFPro, годами выступает против резкого увеличения рабочей нагрузки, а также против пагубного влияния на национальный футбол календаря, который ФИФА до сих пор составляет в одиночку. И это несмотря на недвусмысленное требование Европейского суда отказаться от гегемонистской политики и включить в процесс принятия решений самих участников – игроков, тренеров, врачей – и клубы, которые сегодня просто ставятся перед фактом.

Так почему же глава мирового футбола должен беспокоиться о хаосе, который порождает его новая безумная идея на национальном уровне? Ему нет дела до того, что «Пари Сен-Жермен» в это воскресенье сыграет свой 62-й матч в сезоне-2024/25, в то время как четыре клуба Лиги 1 уже начали подготовку к сезону-2025/26, а еще три присоединятся к ним в понедельник.

После попыток отстоять свою позицию чемпион Франции уже не питает надежд на корректировку календаря и будет вынужден выйти на поле в Нанте 17 или 18 августа», – отмечается в заявлении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт UNFP
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
календарь
logoлига 1 Франция
FIFPro
logoПСЖ
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адейеми об Инфантино и Джей Ди Вэнсе на матче «Боруссии»: «Я не знаю, кто они, если честно»
5326 июня, 18:36
Джанни Инфантино: «КЧМ и ЧМ-2026 покажут молодым американцам путь к славе и деньгам через футбол. Они видят НФЛ, НБА, бейсбол, хоккей, но мы покажем им силу нашей игры»
7622 июня, 18:22
Инфантино про клубный ЧМ: «Это настоящий чемпионат мира, с лучшими командами и игроками. Турнир очень нравится футболистам, те, кто не приехал, хотели бы быть здесь»
12822 июня, 17:12
Главные новости
«Фламенго» – «Бавария». 2:4 – Кейн сделал дубль. Онлайн-трансляция
273 минуты назадLive
Абрахам переходит в «Бешикташ» из «Ромы» за 20 млн евро
1230 минут назад
Роналду про «Аль-Наср»: «Мы недовольны сезоном, но нужен позитивный настрой. Давайте думать, что предстоящий сезон станет лучшим в истории. И я верю, что мы выиграем что-то ценное»
831 минуту назад
Дембеле о встрече с Месси: «Здорово снова увидеться с величайшим в истории»
2646 минут назадФото
Вирхиния Торресилья: «Неравенство прав – сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в условиях. Желаю, чтобы нам не приходилось делить футбол на мужской и женский»
2059 минут назад
Месси получил 3 из 10 за матч с «ПСЖ» от L’Équipe. Лучшие оценки у Витиньи и Невеша – 8
42сегодня, 20:16
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» забил 4 гола «Интер Майами» Месси, «Бавария» играет с «Фламенго»
1136сегодня, 20:01Live
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»? И еще 47 вопросов про футбол
сегодня, 20:00Спецпроект
Хавьер Маскерано: «Месси провел отличный матч. Тренировать его – это честь. Но против такого «ПСЖ» даже Лео сложно»
30сегодня, 19:50
Семак о трансферах «Зенита»: «Пока новичков нет. По Жерсону информации нет. Хорошо было бы подписать Даку, но не получилось, к сожалению»
18сегодня, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
У Кейна 41 гол в 50 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард дважды забил «Фламенго» в 1/8 финала КЧМ
2 минуты назад
Тимощук о воспитанниках «Зенита»: «У нас нет времени ждать от них чудес. Мы заложники результата»
3 минуты назад
«Барселона» отправила вратаря 2-й команды Астралагу в «Гранаду» на год
10 минут назад
Энрике о дубле «Црвене Звезде»: «Когда Пантера на поле, она голодна до голов. «Зенит» показал качественный футбол»
13 минут назад
Вольтемаде отменил встречи с «Челси» и «Наполи». Форвард «Штутгарта» хочет только в «Баварию»
22 минуты назад
Александр Соболев: «С Радимовым поспорил на 20 мячей за сезон. Я лично не ставлю цели по голам, хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре»
323 минуты назад
Месси обменялся футболками с Хакими и Дембеле и пообщался с Энрике после матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ
140 минут назадФото
«Севилья» объявила об уходе Сауля и Самби-Локонга. Игроки вернутся в «Атлетико» и «Арсенал» после аренды
сегодня, 20:28
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Канада против Гватемалы, США встретятся с Коста-Рикой
3сегодня, 20:00Live
«Атлетико» сделал запрос по Лукке. «Наполи» остается главным претендентом на лучшего бомбардира «Удинезе» (Sport Mediaset)
1сегодня, 19:59