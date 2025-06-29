Профсоюз французских игроков про клубный ЧМ: «Находясь в башне из слоновой кости, Инфантино не заботится о футболистах. Он пренебрегает их здоровьем ради лишних долларов»

Национальный союз профессиональных футболистов раскритиковал клубный ЧМ.

«Абсурдность ситуации очевидна для всех, кроме, разумеется, Джанни Инфантино и его свиты. Находясь на вершине своей башни из слоновой кости, которую он таскает по всему миру, президент ФИФА не заботится о судьбе главных действующих лиц игры, хотя «его» клубный чемпионат мира доказывает, вплоть до абсурда, что этот разрушительный беспредел пора остановить.

Он пренебрегает физическим и ментальным здоровьем игроков ради лишних долларов, попирая, а то и вовсе игнорируя коллективные соглашения, которые во многих странах предусматривают обязательный трехнедельный отдых для футболистов между сезонами.

UNFP, как и FIFPro , годами выступает против резкого увеличения рабочей нагрузки, а также против пагубного влияния на национальный футбол календаря, который ФИФА до сих пор составляет в одиночку. И это несмотря на недвусмысленное требование Европейского суда отказаться от гегемонистской политики и включить в процесс принятия решений самих участников – игроков, тренеров, врачей – и клубы, которые сегодня просто ставятся перед фактом.

Так почему же глава мирового футбола должен беспокоиться о хаосе, который порождает его новая безумная идея на национальном уровне? Ему нет дела до того, что «Пари Сен-Жермен » в это воскресенье сыграет свой 62-й матч в сезоне-2024/25, в то время как четыре клуба Лиги 1 уже начали подготовку к сезону-2025/26, а еще три присоединятся к ним в понедельник.

После попыток отстоять свою позицию чемпион Франции уже не питает надежд на корректировку календаря и будет вынужден выйти на поле в Нанте 17 или 18 августа», – отмечается в заявлении.