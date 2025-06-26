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Адейеми об Инфантино и Джей Ди Вэнсе на матче «Боруссии»: «Я не знаю, кто они, если честно»

Карим Адейеми не знал имен президента ФИФА и вице-президента США.

Джанни Инфантино и Джей Ди Вэнс присутствовали на матче «Боруссии» с «Ульсан ХД» (1:0) в 3-м туре клубного чемпионата мира ФИФА в США.

Когда полузащитника дортмундцев спросили в смешанной зоне, как он воспринял суматоху вокруг почетных гостей на матче, Адейеми со смехом ответил: «Честно говоря, я не знаю, кто они».

После краткого объяснения немец понял, о ком идет речь, и признался: «Я не очень хорош в именах».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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