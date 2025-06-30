У Кейна 41 гол в 50 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард дважды забил «Фламенго» в 1/8 финала КЧМ

Харри Кейн забил 40-й и 41-й голы в сезоне.

Нападающий «Баварии» сделал дубль в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Фламенго ».

Эти голы стали 40-м и 41-м в 50 играх за мюнхенцев в нынешнем сезоне для английского форварда.

Кейн забил 26 голов в Бундеслиге, 11 мячей – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке Германии, 3 – на клубном ЧМ.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фламенго» – «Бавария ».