У Кейна 41 гол в 50 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард дважды забил «Фламенго» в 1/8 финала КЧМ
Харри Кейн забил 40-й и 41-й голы в сезоне.
Нападающий «Баварии» сделал дубль в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Фламенго».
Эти голы стали 40-м и 41-м в 50 играх за мюнхенцев в нынешнем сезоне для английского форварда.
Кейн забил 26 голов в Бундеслиге, 11 мячей – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке Германии, 3 – на клубном ЧМ.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фламенго» – «Бавария».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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