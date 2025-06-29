Энрике про 4:0 с «Интер Майами»: «Я доволен, «ПСЖ» почти идеально начал матч. Мы контролировали игру, создавали много моментов»

Луис Энрике доволен игрой «ПСЖ» против «Интер Майами» (4:0).

«Признаться, я доволен. Думаю, мы начали матч почти идеально. Мы контролировали игру, создавали много моментов. Во втором тайме сил мы действовали менее энергично, однако я очень доволен.

Я в восторге от всех игроков и их менталитета. Мы продолжим прибавлять», – заявил главный тренер «ПСЖ ».