Энрике про 4:0 с «Интер Майами»: «Я доволен, «ПСЖ» почти идеально начал матч. Мы контролировали игру, создавали много моментов»
Луис Энрике доволен игрой «ПСЖ» против «Интер Майами» (4:0).
«Признаться, я доволен. Думаю, мы начали матч почти идеально. Мы контролировали игру, создавали много моментов. Во втором тайме сил мы действовали менее энергично, однако я очень доволен.
Я в восторге от всех игроков и их менталитета. Мы продолжим прибавлять», – заявил главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: DAZN
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