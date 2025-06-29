У Месси 1 гол в 4 матчах на клубном ЧМ. Перед турниром аргентинец входил в топ-10 фаворитов на лучшего бомбардира и MVP

Лионель Месси отметился лишь одним голом на клубном ЧМ.

«Интер Майами» проиграл «ПСЖ» (0:4) в 1/8 финала и вылетел из турнира.

Перед КЧМ букмекеры выставляли линии на Месси на отметке тотал 2,5 голов и тотал 1,5 ассистов. Аргентинец забил один гол – «Порту» со штрафного во втором туре группового этапа.

Также перед клубным ЧМ Месси котировался восьмым фаворитом на лучшего бомбардира и седьмым – на звание лучшего игрока турнира.

Месси на КЧМ: ожидания и реальность. Везде сплошные ❌❌❌

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис