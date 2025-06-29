У Месси 1 гол в 4 матчах на клубном ЧМ. Перед турниром аргентинец входил в топ-10 фаворитов на лучшего бомбардира и MVP
Лионель Месси отметился лишь одним голом на клубном ЧМ.
«Интер Майами» проиграл «ПСЖ» (0:4) в 1/8 финала и вылетел из турнира.
Перед КЧМ букмекеры выставляли линии на Месси на отметке тотал 2,5 голов и тотал 1,5 ассистов. Аргентинец забил один гол – «Порту» со штрафного во втором туре группового этапа.
Также перед клубным ЧМ Месси котировался восьмым фаворитом на лучшего бомбардира и седьмым – на звание лучшего игрока турнира.
Месси на КЧМ: ожидания и реальность. Везде сплошные ❌❌❌
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Опубликовала: Венера Кравченко
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