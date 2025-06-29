0:4 от «ПСЖ» – крупнейшее поражение Месси со времен 2:8 от «Баварии» в 2020 году

Лионель Месси потерпел крупнейшее поражение за последние пять лет.

«Интер Майами » уступил «ПСЖ » со счетом 0:4 на клубном чемпионате мира.

В последний раз до этого дня Месси проигрывал с разницей как минимум в четыре мяча 14 августа 2020 года. Тогда «Барселона » с аргентинцем в составе уступила «Баварии» в Лиге чемпионов – 2:8.