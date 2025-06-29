Маскерано про 0:4 от «ПСЖ»: «Интер Майами» играл с лучшей командой мира, возможно. Разница слишком велика»
Хавьер Маскерано прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4).
«Очевидно, что разница сегодня была слишком большой. Мы встречались, возможно, с лучшей командой мира, которую тренирует прекрасный специалист, однако до последней минуты мы старались отдавать все силы.
Я горжусь игроками, работой, которую они выполнили на этом турнире. Несмотря на разницу, они старались играть в футбол.
Мы старались показать то, на что способны, в каждом матче. От разницы никуда не деться, но я горжусь футболистами», – сказал главный тренер «Интер Майами» в эфире DAZN.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Barron’s
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости