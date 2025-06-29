Инс задержан за вождение в нетрезвом виде после столкновения его Range Rover с разделительным барьером. Экс-хавбека «МЮ» выпустили под залог
Пол Инс задержан за вождение в нетрезвом виде.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Интера» 28 июня врезался на Range Rover в разделительный барьер на Честер-Хай-Роуд в Нестоне.
57-летний тренер был задержан на месте происшествия, допрошен и отпущен под залог. Инс предстанет перед магистратским судом Честера 18 июля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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