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Инс задержан за вождение в нетрезвом виде после столкновения его Range Rover с разделительным барьером. Экс-хавбека «МЮ» выпустили под залог

Пол Инс задержан за вождение в нетрезвом виде.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Интера» 28 июня врезался на Range Rover в разделительный барьер на Честер-Хай-Роуд в Нестоне.

57-летний тренер был задержан на месте происшествия, допрошен и отпущен под залог. Инс предстанет перед магистратским судом Честера 18 июля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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