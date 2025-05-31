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  • Пол Инс: «Как «Ливерпуль» подписал ван Дейка, Гравенберха и Мак Аллистера, а «Арсенал» – Райса? Почему «МЮ» не обратил на них внимание? Среди 11 лучших игроков АПЛ нет ни одного игрока клуба»
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Пол Инс: «Как «Ливерпуль» подписал ван Дейка, Гравенберха и Мак Аллистера, а «Арсенал» – Райса? Почему «МЮ» не обратил на них внимание? Среди 11 лучших игроков АПЛ нет ни одного игрока клуба»

Пол Инс высказался о работе «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке.

В прошедшем сезоне команда тренера Рубена Аморима стала 15-й в таблице АПЛ.

«Если выбрать 11 лучших футболистов АПЛ, среди них не было бы ни одного игрока «Манчестер Юнайтед». И, вероятно, так можно сказать в течение последних шести или семи лет.

Как «Ливерпуль» подписал таких игроков, как Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер, а «Арсенал» – Деклана Райса?

Почему «Манчестер Юнайтед» не обратил на них внимания? Искали ли они в правильных местах? Не думаю, что сейчас они ищут в правильных местах, так что это будет важное трансферное окно для всех, кто связан с клубом

Им очень нужна дополнительная мощь в атаке. «Юнайтед» должен обратить внимание на Олли Уоткинса – нападающего, который может забивать голы», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoВирджил ван Дейк
logoРайан Гравенберх
logoДеклан Райс
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoАлексис Мак Аллистер
Пол Инс
logoпремьер-лига Англия
logoОлли Уоткинс
logoМанчестер Юнайтед
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