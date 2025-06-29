У «Интер Майами» ни одного удара и 4 пропущенных гола за тайм с «ПСЖ»
«ПСЖ» громит «Интер Майами».
Команда Луиса Энрике в первом тайме матча плей-офф клубного чемпионата мира нанесла по воротам клуба МЛС 10 ударов, 6 из которых пришлись в створ. Парижане забили четыре гола.
У команды, за которую выступают Лионель Месси и Луис Суарес, ни одного удара до перерыва не было. Также она не подала ни одного углового (у «ПСЖ» их 4).
«ПСЖ» – «Интер Майами». 4:0 – Хакими забил, Невеш сделал дубль. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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