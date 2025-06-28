  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе – ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»
5

Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе – ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»

Хосе Рейна назвал самых сильных вратарей его эпохи.

42-летний вратарь завершил карьеру в этом сезоне. 

За всю вашу карьеру, кого бы вы назвали лучшим вратарем, против которого вам довелось играть?

– Мне повезло, что у меня были очень хорошие партнеры – Касильяс и Вальдес, которые немного выделялись на фоне остальных и оставили след в истории как «Барселоны», так и «Реала», а также в сборной. Я бы выбрал именно их.

Но, конечно, на европейском и мировом уровне я видел и других выдающихся вратарей… ван дер Сар, Буффон, Чех. За 25 лет я увидел очень многих отличных голкиперов, это правда.

А если говорить о полевых игроках-соперниках - был ли кто-то, кого вы особенно опасались?

– Во времена, когда я играл в Англии, с той конкурентной борьбой и соперничеством между «Ливерпулем» и «Челси», встречи с Дрогба, а это происходило очень часто, превращались в настоящий кошмар, – сказал бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Испании. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoХосе Рейна
logoЧелси
logoДидье Дрогба
logoЭдвин ван дер Сар
logoВильярреал
logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoМанчестер Юнайтед
logoИкер Касильяс
logoДжанлуиджи Буффон
logoПетр Чех
logoВиктор Вальдес
logoЛиверпуль
logoЮвентус
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейна возглавил «Вильярреал» U19. Экс-вратарь провел 5 лет в клубе
12 июня, 19:31
Рейна удален в последнем матче в карьере. 42-летний вратарь «Комо» сбил Тареми вне штрафной
3323 мая, 19:50Фото
Главные новости
Роналду советует посетить Саудовскую Аравию: «Знаю историю страны и что многое поменялось. Здесь здорово, чудесная культура. Приезжаю на Красное море не просто так, а потому что нравится»
711 минут назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»? И еще 47 вопросов про футбол
12 минут назадСпецпроект
УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L’Equipe)
2235 минут назад
«МЮ», вероятно, придется доплачивать Рэшфорду, Гарначо и Антони в случае аренды. Убедить другие команды взять на себя всю их зарплату будет тяжело из-за слабой переговорной позиции
1054 минуты назад
Унаи не хочет в «Спартак» и сообщил об этом «Марселю». Клуб Лиги 1 пытается переубедить хавбека сборной Марокко (Gazzetta.gr)
27сегодня, 20:12Видео
«Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр
11сегодня, 20:02
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» обыграл «Ботафого»
198сегодня, 20:00Live
«Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»
18сегодня, 19:55
Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal
14сегодня, 19:48
Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы»
27сегодня, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым. Я не участвую в переговорах»
7 минут назад
«Зенит» хочет отдать Кирша в аренду «Черноморцу» (Metaratings)
223 минуты назад
Андрей Аршавин: «Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика. «Локомотив» сам не хотел оставлять его в России»
24 минуты назад
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
1427 минут назадLive
«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоао Педро на 50 млн фунтов – скорее всего, от «Челси» и «Ньюкасла». «Чайки» хотят не менее 60 млн
251 минуту назад
Радимов о Мусаеве: «Объективно лучший тренер сезона. Выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка»
3сегодня, 20:17
Гаджиев о драке «Краснодара» и «Динамо» Махачкала: «Ситуацию Зидана и Матерацци нельзя создавать ни при каких обстоятельствах. Оштрафуем участников стычки»
сегодня, 20:09
«Бенфика» – «Челси». Ди Мария и Делап играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 20:01Live
Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне
11сегодня, 19:27Фото
«Аталанта» близка к покупке 17-летнего защитника «Дженоа» Аханора за 15+5 млн евро
3сегодня, 19:23