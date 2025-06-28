Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе – ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»

Хосе Рейна назвал самых сильных вратарей его эпохи.

42-летний вратарь завершил карьеру в этом сезоне.

– За всю вашу карьеру, кого бы вы назвали лучшим вратарем, против которого вам довелось играть?

– Мне повезло, что у меня были очень хорошие партнеры – Касильяс и Вальдес , которые немного выделялись на фоне остальных и оставили след в истории как «Барселоны», так и «Реала », а также в сборной. Я бы выбрал именно их.

Но, конечно, на европейском и мировом уровне я видел и других выдающихся вратарей… ван дер Сар, Буффон , Чех. За 25 лет я увидел очень многих отличных голкиперов, это правда.

– А если говорить о полевых игроках-соперниках - был ли кто-то, кого вы особенно опасались?

– Во времена, когда я играл в Англии, с той конкурентной борьбой и соперничеством между «Ливерпулем » и «Челси», встречи с Дрогба, а это происходило очень часто, превращались в настоящий кошмар, – сказал бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Испании.