«Ривер Плейт» пытается перехватить Вегу у «Зенита» (Герман Гарсия Грова)

«Ривер Плейт» вступил в гонку за Романа Вегу, близкому к трансферу в «Зенит».

По данным инсайдера Германа Гарсии Гровы, «Ривер » связался с защитником «Архентинос Хуниорс ». Игрок в ответ заявил, что не подписал контракт с «Зенитом », но сделка близка к завершению.

«Ривер» пообещал сделать новое предложение.

Ранее сообщалось, что «Зенит» устно согласовал трансфер 21-летнего левого защитника. Сине-бело-голубые планируют приобрести 90% прав на игрока за 9 миллионов долларов. Эта сумма будет выплачена двумя траншами: первый будет осуществлен сразу, второй – через 6 месяцев.

В этом сезоне Роман Вега провел 14 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу.