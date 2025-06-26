«Ривер Плейт» пытается перехватить Вегу у «Зенита» (Герман Гарсия Грова)
«Ривер Плейт» вступил в гонку за Романа Вегу, близкому к трансферу в «Зенит».
По данным инсайдера Германа Гарсии Гровы, «Ривер» связался с защитником «Архентинос Хуниорс». Игрок в ответ заявил, что не подписал контракт с «Зенитом», но сделка близка к завершению.
«Ривер» пообещал сделать новое предложение.
Ранее сообщалось, что «Зенит» устно согласовал трансфер 21-летнего левого защитника. Сине-бело-голубые планируют приобрести 90% прав на игрока за 9 миллионов долларов. Эта сумма будет выплачена двумя траншами: первый будет осуществлен сразу, второй – через 6 месяцев.
В этом сезоне Роман Вега провел 14 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Германа Гарсии Гровы
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