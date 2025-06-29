«Зенит» договорился о трансфере Веги, сообщил президент «Архентинос Хуниорс»: «Остались детали»
Роман Вега переходит в «Зенит».
Президент «Архентинос Хуниорс» Кристиан Маласпина сообщил о договоренности между клубами по трансферу 21-летнего защитника.
Ранее стало известно, что Вега подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт и может вылететь в Россию уже в понедельник. Сумма трансфера составит 9 млн долларов.
– Можно ли сказать, что клубы достигли соглашения?
– Остались детали, но да, – сказал Маласпина.
В этом году Роман Вега провел 12 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись голом и ассистом. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «ВсеПроСпорт»
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