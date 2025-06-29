«Зенит» договорился о трансфере Веги, сообщил президент «Архентинос Хуниорс»: «Остались детали»

Роман Вега переходит в «Зенит».

Президент «Архентинос Хуниорс » Кристиан Маласпина сообщил о договоренности между клубами по трансферу 21-летнего защитника.

Ранее стало известно , что Вега подпишет с «Зенитом » 5-летний контракт и может вылететь в Россию уже в понедельник. Сумма трансфера составит 9 млн долларов.

– Можно ли сказать, что клубы достигли соглашения?

– Остались детали, но да, – сказал Маласпина.

В этом году Роман Вега провел 12 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись голом и ассистом. Его статистику можно изучить здесь .