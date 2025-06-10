«Левандовски поступил как тряпка. Как те, кто после президентских выборов написали: «Я валю из Польши, здесь невозможно жить. Вернусь, когда Навроцкого не будет». Ковальчик о форварде

Войчех Ковальчик раскритиковал Роберта Левандовского.

Форвард принял решение не играть за сборную Польши из-за «утраты доверия к тренеру» Михалу Пробежу после лишения его капитанской повязки.

«Левандовски поступил как тряпка. Он поступил примерно так же, как многие люди после объявления результатов [президентских] выборов, которые написали: «Я валю из этой страны, потому что здесь невозможно жить. Вернусь, когда Навроцкого не будет».

Он примерно такая же тряпка, как тот, кто сел в самолет и улетел.

Я говорил, что Левандовски будет самым слабым капитаном сборной, в тот момент, когда Збигнев Бонек и Адам Навалка решили отобрать повязку у Якуба Блашчиковского. Для меня это был скандал. Это было обманом, хамством по отношению к Якубу», – заявил бывший нападающий «Бетиса» и сборной Польши в эфире WeszłoTV.