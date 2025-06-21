Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию летом 2026-го. Форвард «Барсы» не продлит контракт с клубом (Al-Riyadiyah)
Роберт Левандовски может перейти в чемпионат Саудовской Аравии летом 2026 года.
Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Al-Riyadiyah.
Форвард «Барселоны» заявил своим представителям, что намерен продолжить карьеру в Азии после истечения срока контракта с каталонским клубом. Отмечается, что в настоящее время переговоры об условиях с клубами из Саудовской Аравии не ведутся.
Левандовски сфокусирован на предстоящем сезоне в «Барселоне», который должен стать для него последним по действующему соглашению. Стороны не планируют продлевать договор.
В прошлом сезоне нападающий провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 3 результативные передачи.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Diario Sport
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