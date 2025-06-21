Левандовски может перейти в Саудовскую Аравию летом 2026-го. Форвард «Барсы» не продлит контракт с клубом (Al-Riyadiyah)

Роберт Левандовски может перейти в чемпионат Саудовской Аравии летом 2026 года.

Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Al-Riyadiyah.

Форвард «Барселоны » заявил своим представителям, что намерен продолжить карьеру в Азии после истечения срока контракта с каталонским клубом. Отмечается, что в настоящее время переговоры об условиях с клубами из Саудовской Аравии не ведутся.

Левандовски сфокусирован на предстоящем сезоне в «Барселоне», который должен стать для него последним по действующему соглашению. Стороны не планируют продлевать договор.

В прошлом сезоне нападающий провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 3 результативные передачи.

Левандовски отказался выступать за сборную Польши при Пробеже из-за «утраты доверия к тренеру»