Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «В проклятие не верю. Экстрасенсы и колдуны часто предлагают свои услуги – отправляем их на известный телеканал»
Павел Пивоваров заявил, что экстрасенсы предлагали снять проклятие с «Динамо».
«Динамо» не выигрывало трофеев с 1995 года. Последний раз команда становлась чемпионом страны в 1976-м. Сообщалось, что болельщики бело-голубых планируют провести церковное шествие вокруг «ВТБ Арены», чтобы «снять проклятие».
«Я в проклятие не верю. Крестный ход – инициатива болельщиков.
А что касается экстрасенсов и колдунов, они часто предлагают нам свои услуги, но мы отправляем их на известный телеканал», – сказал гендиректор «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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