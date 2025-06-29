Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «В проклятие не верю. Экстрасенсы и колдуны часто предлагают свои услуги – отправляем их на известный телеканал»

Павел Пивоваров заявил, что экстрасенсы предлагали снять проклятие с «Динамо».

«Динамо » не выигрывало трофеев с 1995 года. Последний раз команда становлась чемпионом страны в 1976-м. Сообщалось, что болельщики бело-голубых планируют провести церковное шествие вокруг «ВТБ Арены », чтобы «снять проклятие».

«Я в проклятие не верю. Крестный ход – инициатива болельщиков.

А что касается экстрасенсов и колдунов, они часто предлагают нам свои услуги, но мы отправляем их на известный телеканал», – сказал гендиректор «Динамо».