Личка о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»: «У нас в Чехии больше атеистов. Встреча болельщиков – это всегда хорошо, будем верить, что это может помочь»
Марцел Личка оценил возможное проведение крестного хода вокруг стадиона «Динамо».
Ранее появилась информация, что вокруг «ВТБ Арены» до конца апреля проведут церковное шествие – на данный момент согласовывается дата мероприятия.
– Мешают ли чемпионству «Динамо» потусторонние силы, проклятие?
– Не думаю об этом.
– Поможет ли крестный ход?
– Вы знаете, у нас в Чехии больше атеистов. Я с уважением отношусь к культуре всех стран. А встреча болельщиков – это всегда хорошо. Будем верить, что это тоже может помочь, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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