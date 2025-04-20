Личка о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»: «У нас в Чехии больше атеистов. Встреча болельщиков – это всегда хорошо, будем верить, что это может помочь»

Марцел Личка оценил возможное проведение крестного хода вокруг стадиона «Динамо».

Ранее появилась информация , что вокруг «ВТБ Арены» до конца апреля проведут церковное шествие – на данный момент согласовывается дата мероприятия.

– Мешают ли чемпионству «Динамо» потусторонние силы, проклятие?

– Не думаю об этом.

– Поможет ли крестный ход?

– Вы знаете, у нас в Чехии больше атеистов. Я с уважением отношусь к культуре всех стран. А встреча болельщиков – это всегда хорошо. Будем верить, что это тоже может помочь, – сказал главный тренер «Динамо ».