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Пивоваров об идее крестного хода у стадиона «Динамо»: «Поддерживаем инициативу фанатов»

Павел Пивоваров поддержал идею фанатов провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены».

Ранее Telegram‑канал «Первый спорт» сообщил, что болельщики бело‑голубых проведут крестный ход вокруг стадиона клуба, чтобы «снять проклятие с клуба, из‑за которого клуб не был чемпионом с 1976 года».

– Какова ваша позиция по крестному ходу?

– Мы поддерживаем инициативу фанатов, – сказал генеральный директор «Динамо».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
ВТБ Арена
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Павел Пивоваров
религия
болельщики
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