Абрахам отказал «Зениту». 27-летний форвард «Ромы» хочет играть в лиге топ-5 (Николо Скира)

Тэмми Абрахам отказался перейти в «Зенит».

Ранее сообщалось , что петербуржцы предложили «Роме» 20 млн евро, а самому нападающему готовы платить 5 млн евро в год по трехлетнему контракту.

По информации инсайдера Николо Скиры, игрок ответил на предложение сине-бело-голубых отказом. Англичанин хотел бы выступать в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

Прошлый сезон бывший футболист «Челси» провел в «Милане» на правах аренды и забил 3 гола в 28 играх в Серии А. Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь .