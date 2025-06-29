Абрахам отказал «Зениту». 27-летний форвард «Ромы» хочет играть в лиге топ-5 (Николо Скира)
Тэмми Абрахам отказался перейти в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили «Роме» 20 млн евро, а самому нападающему готовы платить 5 млн евро в год по трехлетнему контракту.
По информации инсайдера Николо Скиры, игрок ответил на предложение сине-бело-голубых отказом. Англичанин хотел бы выступать в одном из топ-5 европейских чемпионатов.
Прошлый сезон бывший футболист «Челси» провел в «Милане» на правах аренды и забил 3 гола в 28 играх в Серии А. Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
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