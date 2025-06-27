Дзюба о завершении карьеры: «Я загадал себе: еще годик – и все, наверное. Возможно, после будет еще годик, но пока этот надо доиграть»

Артем Дзюба может завершить карьеру после предстоящего сезона.

36-летний нападающий «Акрона » ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры.

1 июня Дзюба продлил контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2025/26.

«Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше…

Я загадал себе: еще годик – и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть», – заявил Дзюба .