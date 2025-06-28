«Дзюба – центр всего футбола в России. Надеемся, новый сезон сложится еще лучше, чем прошедший». Тедеев про Артема
Заур Тедеев назвал Артема Дзюбу центром российского футбола.
36-летний нападающий ранее продлил соглашение с «Акроном».
– На сегодняшний день Артем Дзюба является не то что центром «Акрона», он центр всего футбола России. Это нужно понимать.
Нам важно, что Артем с нами и будет с нами дальше. Мы надеемся, что новый сезон для него сложится еще лучше, чем прошедший.
– Опасения от возраста?
– Все от Господа, от нас многое не зависит. Но Артем делает все в тренировочном процессе, чтобы быть в хорошей форме.
В этом во многом и залог успеха, – сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости