«Дзюба – центр всего футбола в России. Надеемся, новый сезон сложится еще лучше, чем прошедший». Тедеев про Артема

Заур Тедеев назвал Артема Дзюбу центром российского футбола.

36-летний нападающий ранее продлил соглашение с «Акроном ».

– На сегодняшний день Артем Дзюба является не то что центром «Акрона», он центр всего футбола России. Это нужно понимать.

Нам важно, что Артем с нами и будет с нами дальше. Мы надеемся, что новый сезон для него сложится еще лучше, чем прошедший.

– Опасения от возраста?

– Все от Господа, от нас многое не зависит. Но Артем делает все в тренировочном процессе, чтобы быть в хорошей форме.

В этом во многом и залог успеха, – сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев .